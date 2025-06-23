شكرا لاهتمامكم بخبر «بالونة ونظارة سوداء».. كيف يستعد الأهلي لمواجهة بورتو؟ (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - اختتم الأهلي المصري استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الأهلي أمام بورتو فجر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة (الأخيرة) لحساب المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

واكتفى الأهلي بنقطة واحدة في أول مباراتين بعد تعادل سلبي أمام إنتر ميامي في لقاء الافتتاح ثم الخسارة بهدفين دون رد أمام بالميراس البرازيلي.

ويحتاج الأهلي من أجل التأهل لدور الـ16 الفوز بفارق هدفين على بورتو البرتغالي مع خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدفين على الأقل.

تدريبات الأهلي قبل مواجهة بورتو



ورصدت عدسة “العين الرياضية” لقطات خاصة من المران الختامي للأهلي قبل مواجهة بورتو في تمام الساعة الخامسة فجراً بتوقيت أبوظبي.

ووسط أجواء مرحة وحماسية، ظهر لاعبو الأهلي وهو يلعبون تمريناً طريفاً، حيث وضعوا “بالونة” في دائرة منتصف الملعب مع إدارة ظهرهم لها، قبل مناداة اسم لاعب منهم لركلها في لاعب آخر.

ولفت محمد الشناوي، حارس الأهلي، الأنظار في تدريبات حراس المرمى وهو يرتدي نظارة سوداء.

واعتاد حراس الأهلي التدريب بتلك النظارات السوداء في الفترة الأخيرة، حيث تعمل على الحد من رؤية الحارس لليمين واليسار، والتركيز على الكرة ذاتها مما يساعده على تحسين ردة الفعل.

وغادر ياسر إبراهيم مدافع الأهلي مران الفريق بعد تعرضه للإصابة، ليتأكد غيابه عن مواجهة بورتو.

وعانى ياسر من إصابة بشد في العضلة الضامة، مما أجبره على عدم مواصلة التدريبات.

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