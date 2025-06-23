شكرا لاهتمامكم بخبر تراجع كبير.. واردات مصر من القمح تنخفض 30% لتسجل 4.9 مليون طن والان مع التفاصيل



قالت وزارة الزراعة المصرية في بيان اليوم الإثنين إن مصر استوردت 4.9 مليون طن من القمح و4.2 مليون طن من الذرة و2.2 مليون طن من فول الصويا منذ بداية العام.

ووفقا لبيانات تجارية اطلعت عليها رويترز، يمثل ذلك انخفاضا على أساس سنوي يبلغ 30% في واردات القمح و4% في واردات الذرة وارتفاعا بمقدار 22% في واردات فول الصويا.

وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، استوردت مصر أكثر من 7.1 مليون طن من القمح وأربعة ملايين طن من الذرة و1.8 مليون طن من فول الصويا.

وذكرت وزارة الزراعة المصرية أن الحجر الزراعي يعكف حاليا على دراسة عدة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية.

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