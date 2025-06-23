حسابات التأهل.. سيناريو وحيد يطرد ريال مدريد من مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - يضع فوز ريال مدريد على باتشوكا في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، وتعادل الهلال وسالزبورج، الفريق الملكي على بعد خطوة من التأهل إلى دور الستة عشر كمتصدر للمجموعة الثامنة، حيث يكفيه التعادل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الهلال في ميامي (1-1) والفوز على باتشوكا في شارلوت (3-1).

ويتساوى في النقاط مع سالزبورج، منافسه الأخير، الذي هزم باتشوكا (1-0) وتعادل مع الهلال (0-0).

سيناريوهات التأهل

ويمنح فارق الأهداف (+2) الصدارة لفريق تشابي ألونسو ويجعله يعتمد على نفسه في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة. وسيبقيه الفوز أو التعادل أمام سالزبورج، في الصدارة دون الحاجة إلى النظر إلى نتيجة مباراة الهلال ضد باتشوكا الذي خرج من المنافسة بعد هزيمتين.

والاحتمال الوحيد الذي سيبعد ريال مدريد عن دور الستة عشر هو الخسارة أمام سالزبورج، الذي هزمه ريال مدريد بنتيجة كبيرة هذا الموسم في يناير/كانون ثان الماضي في دوري أبطال أوروبا (5-1)، وفوز الهلال على باتشوكا.

وسيكون أي سيناريو آخر في صالح الفريق الإسباني، الذي سيتصدر المجموعة بالفوز أو التعادل في مباراته، وفي الحالة الأخيرة، يجب عليه الانتباه إلى عدد الأهداف التي سيسجلها الهلال في حال فوزه على باتشوكا، لتحديد ما إذا كان سيحتل المركز الأول أو الثاني لأن فارق الأهداف حاليا هو هدفين لصالح ريال مدريد.

وسيواجه ريال مدريد في دور الستة عشر فريقا من المجموعة السابعة، والتي سيتم حسمها في الجولة الأخيرة بين يوفنتوس، المتصدر برصيد 6 نقاط (9 أهداف له وهدف واحد في شباكه)، ومانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا (8 أهداف له وبشباك نظيفة)، والذي يعد المنافس الأبرز لريال مدريد في المواسم الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وإذا تأهل ريال مدريد كمتصدر لمجموعته، سيلعب مباراته ضد الفريق الذي ينهي المجموعة الخامسة في المركز الثاني يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز الساعة 15:00 في ملعب هارد روك في ميامي. أما إذا تأهل في المركز الثاني، فسيلعب في نفس اليوم، في ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.