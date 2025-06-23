عدن - ياسمين عبد العظيم - يسعى نادي الزمالك، خلال المقبلة للإستقرار على القائمة الأولي التى سوف يتم إرسالها إلى إتحاد الكرة، حيث يحسم جون إدوارد، المدير الرياضي لنادى الزمالك، بالتنسيق مع أحمد حسام ميدو وأيمن أمير عبد العزيز وحازم إمام، الصغير، القائمة الأولي لنادى الزمالك، التى يتم إرسالها إلى إتحاد الكرة قبل يوم 26 يونيو الجاري.

نكشف بالأسماء قائمة الزمالك الأولى..عشر لاعبين ضمنو بقائهم

وكشف مصدر موثوق به، إنه تقرر أن يتم إستدعاء اللاعبين إلى التدريبات يوم 24 يونيو الجاري على أن تنطلق فترة الإعداد بمشاركة جميع اللاعبين المحليين والأجانب مطلع الشهر المقبل بعد أن تحدد موعد عودة الأجانب إلى القاهرة يوم 30 يونيو الجاري.

وكشف المصدر الموثوق به داخل نادي الزمالك ،أن جون إدوارد، المدير الرياضي،يعمل على إعداد معسكر مغلق، بأحد المدن الساحلية فى الإسكندرية أو الإسماعيلية، بجانب معسكر فى أحدى الدول الأوروبية بهدف الاستعداد للموسم الجديد لكن تم ربط قرار المعسكر الخارجي بالمدير الفنى الأجنبى الجديد .

رفض رحيل الرباعي السوبر

وكشف مصدر موثوق به داخل نادي الزمالك،،إنه تم الإستقرار على رفض التفريط فى مجموعة من نجوم الزمالك، مهما كانت الإغراءات خاصة أحمد فتوح ومحمود بنتايج وحسام عبد المجيد وناصر منسي ،اللذين تلقو عروض خارجية فى الفترة الماضية.

كما تم الإتفاق أن يتم الحفاظ على قوام الفريق الأساسي الذى يضم ثنائي حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي، ومعهم عمر جابر ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمود بنتايج ومحمد شحاتة ومحمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي مع العمل على تجديد عقد عبد الله السعيد فى حين سيتم الإستغناء عن حمزة المثلوثي، المتواجد حاليا في الإمارات، لاستكمال العلاج.

الزمالك يمنح قبلة الحياة للخماسى وتعليق مصير شلبي والجزيرى ومصدق

وسيتم منح قبلة الحياة لكل من أحمد حسام ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا .

وتم تعليق مصير مصطفى الزناري وصلاح الدين مصدق ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وحسام أشرف وفق الصفقات الجديدة التي سيتم إبرامها فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

مع الإتجاه لرحيل عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة محمود الشناوي وأحمد محمود وحازم أسامة ومحمد عاطف وأحمد رفاعي وأحمد الجفالي بهدف إكسابهم خبرة اللعب في الدورى الممتاز حيث سيتم إدخالهم فى صفقات تبادلية.