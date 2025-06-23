مانويل جوزيه يهاجم مدرب بورتو.. ويكشف سر رفض تدريب الزمالك

عدن - ياسمين عبد العظيم - رفض البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري، التنبؤ بنتيجة مواجهة “المارد الأحمر” أمام بورتو البرتغالي، المقررة فجر الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جوزيه في تصريحات لصحيفة “Maisfutebol” البرتغالية: “لم أتابع الأهلي في البطولة، أما بورتو فما زال يعيش على ذكريات الماضي وأمجاده القديمة، وهذا لا يكفي في بطولات كبرى مثل هذه”.

وانتقد المدرب البرتغالي المخضرم تصريحات مواطنه مارتن أنسيلمي، المدير الفني لفريق بورتو، قبل انطلاق البطولة، والتي أبدى فيها طموحه بالمنافسة على اللقب.

وقال مانويل جوزيه: “كان عليه أن يقول إن هدفه الفوز بأول مباراة فقط. بورتو بعيد تمامًا عن اللقب، وقد يودع البطولة مبكرًا، لأنه ببساطة يعيش على أمجاد منتهية”.

كرة القدم لا تليق بأمريكا!

وأضاف: “ما يحدث في كأس العالم للأندية يشبه العقوبة للاعبين. البعض كان يتمنى قضاء عطلته والاستمتاع مع أسرته، لا أن يُزج به في بطولة تُقام في بلد لا تهتم بكرة القدم، حيث الأولوية هناك لكرة القدم الأمريكية، ثم السلة والتنس”.

وتطرق جوزيه إلى تجربته السابقة مع الأهلي، قائلاً: “حضرت مباراة نهائي كأس مصر منذ فترة، لا أتذكر اسم الفريق المنافس، لكنني شعرت بالملل. اللاعبون يركضون فقط عندما تكون الكرة معهم، دون أي احترافية حقيقية”.

وفي مفاجأة مثيرة، كشف جوزيه أنه تلقى 3 عروض لتدريب الزمالك خلال مسيرته، لكنه رفضها، قائلاً: “كان ذلك بمثابة خيانة، ولهذا لم أقبل”.