بعد رحيله عن الريال.. راؤول يقترب من قيادة فريق تحت 21 عامًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى اقتراب راؤول غونزاليس، أسطورة ريال مدريد، من تولي تدريب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، خلفًا للمدرب الحالي سانتي دينيا، الذي يُتوقع أن يعلن رحيله قريبًا بعد الخروج من ربع نهائي بطولة أوروبا أمام إنجلترا.

راؤول أنهى مؤخرًا مسيرته التدريبية مع فريق ريال مدريد كاستيا، بعد ست سنوات لم ينجح خلالها في تحقيق الصعود إلى الدرجة الثانية، ويُعد من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة دينيا، الذي يملك عرضًا مغريًا من قطر.

ورغم أن الاتحاد الإسباني لم يعلن رسميًا نهاية دورة دينيا، إلا أن اسم راؤول يتصدر الترشيحات، إلى جانب عدد من مدربي الفئات السنية في الاتحاد الذين يحظون بثقة الإدارة.