بالأرقام.. إنزاغي يقدم نسخة مفاجئة من الهلال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نجح الإيطالي سيموني إنزاغي في ترك بصمة واضحة مع الهلال، بعدما قدم الفريق أداءً مميزًا أمام ريال مدريد وسالزبورغ في كأس العالم للأندية، رغم توليه المهمة منذ وقت قصير، وغياب المباريات الودية.

الهلال ظهر بأسلوب لعب منظم، تميز بالضغط العالي، والانضباط التكتيكي، إلى جانب حضور دفاعي قوي، ما يعكس العمل الكبير الذي بدأه إنزاغي في فترة وجيزة.

أرقام الهلال في المباراتين:

32 تسديدة

6 تسديدات على المرمى

17 ركلة ركنية

244 تمريرة في الثلث الهجومي

ورغم هذا التفوق الفني والرقمي، ظل غياب المهاجم الحاسم أحد أبرز التحديات التي تواجه الفريق، حيث لم تُترجم هذه الفرص الكثيرة إلى أهداف.

حتى الآن، لم يتعرض الهلال تحت قيادة إنزاغي لأي خسارة، ويواصل مشواره بثبات نحو التأهل، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهات المقبلة وتحقيق أول انتصار له مع النادي العاصمي.