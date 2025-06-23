تفاصيل شخصية خالد الصاوي في فيلم “صقر وكناريا”

عدن - ياسمين عبد العظيم - يخوض النجم خالد الصاوي تجربة جديدة ومثيرة ضمن أحداث فيلم “صقر وكناريا”، والمقرر عرضه ضمن أفلام صيف 2025.

يجسد خالد الصاوي شخصية رجل عمليات خاصة يعمل خارج إطار الأجهزة الأمنية الرسمية، ويتولى التصدي لعمليات إرهابية تهدد الأمن، تقدم الشخصية مزيجًا بين القوة الجسدية، والخبرة الميدانية، والذكاء الحاد، لتضيف عمقًا جديدًا لمشواره الفني ولأفلام الأكشن.

يُظهر خالد الصاوي في هذا الدور جانبًا مختلفًا من شخصيات محاربة الإرهاب، بعيدًا عن الصورة التقليدية لرجل الأمن، حيث يتحرك كعنصر مستقل يعتمد على تكتيكاته الخاصة، ويتعاون مع فريق من المرتزقة لمواجهة مخاطر تهدد البلاد.

قصة فيلم صقر وكناريا

الفيلم يقدم جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق مع خطوط درامية إنسانية تضيء الجوانب النفسية للشخصيات، مما يمنح القصة بعدًا واقعيًا ومؤثرًا، ومن المتوقع أن يكون الدور الذي يقدمه خالد الصاوي من أبرز الأدوار التي تعلق في أذهان المشاهدين خلال موسم الصيف المقبل.

أبطال فيلم صقر وكناريا

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب خالد الصاوي كل من: محمد إمام، خالد الصاوي، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، دانا حمدان، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ومن المنتظر طرحه في دور العرض خلال صيف 2025.