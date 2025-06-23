القيمة التسويقية.. لاعب واحد من بورتو يتفوق على الأهلي بأكمله

عدن - ياسمين عبد العظيم - يتفوق لاعب واحد من بورتو البرتغالي، على جميع لاعبي الأهلي المصري مجتمعين، فيما يتعلق بالقيمة التسويقية، وذلك قبل مواجهة الفريقين، فجر الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويتعلق الأمر بالمهاجم الإسباني الشاب صامويل أودوريون “سامو” صاحب الـ21 عامًا، الذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو، في حين تصل القيمة السوقية لجميع لاعبي الأهلي 47.9 مليون يورو.

وتبلغ قيمة لاعبي بورتو حسب “ترانسفير ماركت” 345.9 مليون يورو، ويأتي خلف سامو في القيمة السوقية رودريجو مورا وديوجو كوستا ولكل منهما 40 مليون يورو.

في حين يتصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة لاعبي الأهلي من حيث القيمة التسويقية بمبلغ 5 ملايين يورو، ثم الثنائي وسام أبو علي وإمام عاشور الغائب للإصابة ولكل منهما 4 ملايين يورو.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا أمام إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، ثم خسر من بالميراس (2-0) في المباراة الثانية.

على الجانب الآخر تعادل بورتو أمام بالميراس سلبيًا، قبل أن يخسر أمام إنتر ميامي (2-1).