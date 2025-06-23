قرار جديد من محكمة جنايات دمنهور في قضية هتك عرض الطفل ياسين

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، رفع الجلسة لبحث طلبات دفاع (صبري.ك)، المتهم في قضية هتك عرض طفل دمنهور والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد.

هتك عرض طفل دمنهور

وطلب دفاع المتهم خلال جلسة اليوم، استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشتة فيما ورد بتقرير الطب الشرعي، فيما قررت هيئة المحكمة، رفع الجلسة للتداول في تلك الطلبات.

بدأت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، في نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، وذلك بحضور هيئة الدفاع عن المجني عليه بقيادة طارق العوضى المحامى، وأيضا هيئة الدفاع عن المتهم في القضية، والمتهم في القضية، وأسرة المجني عليه، الذين وصلوا للمحكمة صباح اليوم الاثنين.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، بالسجن المؤبد على (صبري – 79 عاما)، المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

ويحاكم المتهم، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.