بحضور 135 ألف شخص .. حماقي يسجل رقماً قياسياً في موازين

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطف النجم محمد حماقي، الأضواء في واحدة من أكبر حفلات مهرجان موازين في دورته العشرين، بعدما حقق رقما قياسيا في عدد الحضور الجماهيري، حيث تجاوز عدد الحضور 135 ألف شخص، مساء السبت 21 يونيو 2025.

الحفل الذي أقيم على منصة النهضة بالعاصمة المغربية الرباط، جاء ضمن فعاليات اليوم الثاني من المهرجان، وشهد أجواء احتفالية استثنائية تعكس الشعبية الواسعة التي يحظى بها حماقي في العالم العربي.

تفاعل جماهيري ضخم وأغاني طال انتظارها

ظهر حماقي، على المسرح وسط تصفيق وهتافات الجماهير التي ملأت المكان قبل ساعات من انطلاق الحفل، وبدأ فقرته بأغنية يا فاتني، التي أشعلت حماس الحضور، ثم تنقل بين عدد من أبرز أغانيه مثل : جمالها استثنائي، ما بلاش، م البداية، أجمل يوم، وراسمك في خيالي.

وحرص على التفاعل المباشر مع الجمهور، حيث توقف في منتصف الحفل ليشكر الشعب المغربي على حبهم ووفائهم، مؤكدا أن تلك الليلة ستظل محفورة في قلبه إلى الأبد.

حفل استثنائي من حيث التنظيم والحضور

وفي نفس السياق، أشاد منظمو موازين بالحفل الذي وصف بأنه الأضخم في تاريخ المهرجان من حيث عدد الحضور، وأكدت إدارة المهرجان أن الحماسة الجماهيرية فاقت التوقعات، كما نال الأداء الحي لحماقي إشادة فنية لما تميز به من احترافية وتنوع موسيقي، إلى جانب التجهيزات البصرية والصوتية التي ساهمت في تقديم عرض يليق باسم المهرجان.

آخر أعمال محمد حماقي وجولته الغنائية

يأتي هذا الحفل ضمن جولة حماقي الصيفية التي انطلقت منذ مطلع يونيو، وشملت حفلات في السعودية والإمارات، بالإضافة إلى المغرب.

وكان محمد حماقي قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان لما نفسي تروح، عبر المنصات الرقمية، والتي حققت نجاحا ملحوظا وتصدرت قوائم الأكثر استماعا، فيما يستعد حماقي لتصوير كليب جديد في أوروبا، بالتعاون مع مخرج عالمي، ضمن خطة فنية تهدف للوصول إلى جمهور أوسع في الفترة المقبلة.

تألق مصري

شهدت فعاليات الدورة العشرين لمهرجان موازين في المغرب، والتى بدأت يوم 20 يونيو، حضور لافت للفنانين المصريين، حيث شهد الحفل الافتتاحي للمهرجان، تألق روبي، في حفل شهد حضور جماهيري قوى، وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.