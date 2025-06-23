المنتخب السعودي يبدأ العد التنازلي لمواجهة المكسيك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت تقارير صحفية بأن بعثة المنتخب السعودي تتجه عصر الاثنين، بتوقيت لاس فيجاس، إلى مدينة سان دييغو، استعدادًا لمواجهة المكسيك في ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية.

التقارير أوضحت أن البعثة ستغادر في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء، وسط تركيز عالٍ على بدء مرحلة التحضير لمواجهة مرتقبة أمام منتخب قوي.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد قد منح اللاعبين فترة حرة محدودة بعد التعادل مع ترينيداد وتوباجو (1-1)، وهي النتيجة التي ضمنت للأخضر بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

كما أشارت إلى أن المنتخب لن يُجري أي حصة تدريبية مساء الاثنين، حيث يكتفي الجهاز الفني بالانتقال والتركيز الذهني، على أن تبدأ الاستعدادات الفنية الفعلية بمجرد الوصول إلى سان دييغو.