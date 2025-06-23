الوافد الجديد يصنع الفرق.. جوارديولا يتغنى بآيت نوري

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبّر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رضاه بعد فوز فريقه الكبير على العين الإماراتي بنتيجة 6-0، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في مجموعته، بفارق هدف واحد خلف يوفنتوس، الذي يتساوى معه في عدد النقاط وفارق الأهداف. وسيكون على الفريق الإنجليزي الفوز في المواجهة المقبلة أمام “اليوفي” يوم الخميس، لتفادي مواجهة محتملة أمام ريال مدريد في دور الـ16.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “كان هدفًا إضافيًا سيمنحنا خيارين، لكننا الآن نملك خيارًا واحدًا فقط. من الأفضل دائمًا تسجيل المزيد، لكن الأهم أننا ضمنّا التأهل للدور التالي. إذا كنت تطمح للمنافسة، فعليك أن تكون مستعدًا لمواجهة الفرق الكبرى، لذا لا يهم من سنقابل”.

وشهدت المباراة تألق الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت-نوري، في أول ظهور له مع مانشستر سيتي في البطولة، حيث أجرى جوارديولا تغييرات جذرية على التشكيلة التي خاضت اللقاء الأول أمام الوداد المغربي، وكان آيت نوري أحد أبرز نجوم اللقاء إلى جانب المتألق إلكاي جوندوجان.

وعن أداء آيت نوري، قال المدرب الإسباني: “لقد كان رائعًا. لعب ضمن رباعي دفاعي ثم تحول إلى خمس في الخلف حسب سير المباراة، وقدم مستوى ممتازًا، وهو أمر لم يفاجئني”.

وأضاف: “رغم أن هذه أولى مبارياته في كأس العالم للأندية، إلا أنه يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. يمكنه اللعب كظهير تقليدي، ثم التقدم إلى وسط الملعب والتمركز بين الخطوط. يتحرك بذكاء ويقرأ المساحات بشكل مميز”.

وختم جوارديولا: “آيت نوري لاعب ذكي، يعرف كيف يدافع ويستخلص الكرة، كما يتمتع بوعي تكتيكي كبير في الثلث الأخير من الملعب. قراراته في خلق المساحات كانت مثالية. أنا سعيد جدًا بأدائه اليوم”.