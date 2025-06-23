مواعيد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة 23.. والقناة الناقلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حظي مسلسل “حرب الجبالي” بطولة الفنان أحمد رزق بنجاح جماهيري واسع منذ عرض أولى حلقاته في 18 مايو الماضي.

ويبحث جمهور الدراما عن مواعيد مسلسل حرب الجبالي الحلقة 23، نظرا للأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة 22 عقب عرضها على منصة “اتفرج” أمس.

قبول ثريا للزواج من راشد

في تطور مفاجئ لـ حلقات مسلسل حرب الجبالي، قبلت “ثريا” التي تجسد دورها الفنانة هبة مجدي، بعرض راشد “أحمد خالد صالح” للزواج، عقب أن قام حبيبها “أحمد رزق” حرب بإعادة زوجته أميرة “نسرين أمين” إلى عصمته بدون إخبارها.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل حرب الجبالي 22

وانتقلت أحداث مسلسل حرب الجبالي 22 إلى شهيرة “هاجر عفيفي” التي مارست ضغوطًا على راشد “أحمد خالد صالح” للزواج منها، خاصة بعد إصرار والدتها على معرفة هوية عريسها، فوعدها بعقد زواج عرفي.

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 23

تطورات أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22 أضافت تعقيدات جديدة على العلاقات بين الشخصيات، ما يثير التساؤلات حول حرب الجبالي الحلقة 23، لمعرفة مستقبل هذه العلاقات ومدى تأثير القرارات المفاجئة على حياة الأفراد.

مواعيد عرض مسلسل حرب الجبالي

وبالنسبة إلى مواعيد عرض مسلسل حرب الجبالي، فيذاع على قناة mbc مصر، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، كما تعرض الحلقة الجديدة على منصة اتفرج الإلكترونية قبل عرضها بـ 24 ساعة.

عدد حلقات مسلسل حرب الجبالي

وبالنسبة إلى عدد حلقات مسلسل حرب الجبالي، فهي 45 حلقة. ويذكر أنه تم تأجيل مسلسل حرب الجبالي 3 أعوام، بدون أسباب معلنة، حيث كان من المقرر عرضه عام 2022.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي في حي الجمالية بالقاهرة، حول صراع بين عائلتين؛ عائلة الجبالي التي يقودها عثمان الجبالي ويقوم بدوره (صلاح عبد الله)، وابنه حرب الجبالي (أحمد رزق)، وعائلة الغرباوي التي يقودها سعيد الغرباوي ويقوم بدوره (رياض الخولي) وشقيقه راشد (أحمد خالد صالح).

ويركز العمل الدرامي على موضوعات بارزة من بينها النفوذ، والثروة، والسلطة، التي تتخللها خيانات ومؤامرات، حيث يغلب على الأحداث العمق والتشويق.