شكرا لاهتمامكم بخبر مصطفى شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي بعد «جولة المول» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - دافع مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، عن زملائه بعد صورهم التي أثارت الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك الأهلي حالياً في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وكان الأهلي قد جمع نقطة واحدة من أول مباراتين، بتعادله سلبياً مع إنتر ميامي الأمريكي قبل خسارته 0-2 أمام بالميراس البرازيلي.

وبات الأهلي مهدداً بالخروج المبكر، حيث يحتاج للفوز على بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة، مع انتصار بالميراس أمام إنتر ميامي، كما يجب أن تؤدي النتيجة في كلتا المباراتين إلى تفوق الفريق القاهري على رفاق ميسي في الترتيب.

وتزامناً مع الوضع الصعب الذي يعيشه الأهلي في البطولة، ظهرت صور لعدد من لاعبي الفريق وهم يقومون بجولة تسوق في أحد “مولات” الولايات المتحدة، مما زاد من غضب جماهير “المارد الأحمر”.

رد مصطفى شوبير

وقال مصطفى شوبير في تصريحات لوسائل الإعلام بحضور “العين الرياضية”: “جولة المول؟، في صباح ذلك اليوم، تدربنا بشكل قوي جدا، نلعب على الأمل الأخير وإن شاء الله نفوز بالمباراة وتخدمنا الظروف”.

وأضاف: “الفارق أن وسائل الإعلام أو الأشخاص الذين يحبون التصوير لم يكونوا موجودين في التمرين لأن هذا ممنوع، لكن هذه الجولة لم تستغرق سوى ساعات قليلة”.

وأوضح: “هذا أمر طبيعي وتكرر سابقاً في الكثير من البطولات لكنني لن أكشف تفاصيل الآن، ربما لو سُمح لنا بالكشف عنها لاحقاً سأتحدث”.

وأتم: “لا توجد مبررات، من الطبيعي أن يحزن الجمهور وهذا حقه، ونحن هنا بفضل إبداعات الجمهور من أجل الأهلي، وهدفنا إسعاد المشجعين”.