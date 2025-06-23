الخلايا الشمسية.. تحرك لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء يجب أن يتزامن مع تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء، المهندس محمود عصمت، وعدد من المسؤولين، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، والموقف التنفيذي لمشروع خلايا الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الكهرباء، أنه تم توجيه الشركة القابضة لكهرباء مصر ببدء تنفيذ خطة عمل عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة طبقًا لمقتضيات الوضع الراهن واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت التابعة للقطاع.

وأشار إلى أن معدلات استهلاك الكهرباء يمكن أن تنخفض بمساعدة المواطن نفسه في ذلك لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، منوهًا إلى أن التوعية بترشيد الاستهلاك تعد بمثابة مسؤولية مشتركة للحفاظ على الطاقة ولا تعني عدم القدرة على توفير الكهرباء.

وأضاف الوزير: هناك تنسيق مستمر على مدار الساعة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية الكهربائية، كما توجد جهود مستمرة لتعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتشغيلها، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية التي تستهدف زيادة إنتاجية الطاقة من مصادر نظيفة.

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن رئيس الوزراء اطّلع خلال الاجتماع على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف مباني الوزارات والهيئات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الفصل التام للتيار الكهربائي

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك عددًا من الإجراءات الإرشادية لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية ضمن خطة عامة للوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام، وتتضمن ضرورة الفصل التام للتيار الكهربائي بجميع المباني عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، واستبدال اللمبات غير الموفرة بلمبات “ليد” في تلك المباني، فضلًا عن توعية الموظفين بأهمية اتباع إجراءات ترشيد الاستهلاك، في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة لاستدامة التغذية الكهربائية.

وتحدث المدير العام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء أحمد فهمي، عن مشروع خلايا الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنه يتم تشغيل منظومة الطاقة الشمسية في جميع المباني الحكومية وربطها على الشبكة.

وأكد فهمي، أن أعمال النظافة الدورية تتم للخلايا الشمسية بمعدل مرتين في الشهر بواسطة تحالف التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي، مما يسهم في رفع إنتاجيتها.