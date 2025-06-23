لاعب العام في إيطاليا يحظى باهتمام الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تقدمت إدارة نادي الهلال السعودي باستفسار رسمي بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب وسط نابولي، سكوت مكتوميناي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا للتقارير الصحفية الأخيرة.

يأتي هذا التحرك في إطار سعي الهلال لتعزيز صفوفه بعناصر ذات جودة عالية، استعدادًا للموسم المقبل محليًا وقاريًا.

مكتوميناي، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم، يُعد من أبرز الأسماء في خط الوسط، ويجذب اهتمامًا من عدة أندية أوروبية، نظرًا لما قدمه مع فريقه خلال الفترة الماضية.

حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق، في ظل ترقب لموقف النادي الإيطالي واللاعب من العرض المحتمل من الزعيم الهلالي، الذي يسعى بقيادة سيموني إنزاغي إلى إحداث تغييرات جذرية في صفوف الفريق الأول.