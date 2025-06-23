شكرا لاهتمامكم بخبر بعد سنوات من الغياب… كارين فهمي تتصدر التريند بصورة مع محمد صلاح والان مع التفاصيل



صورة التُقطت بعفوية على شاطئ الساحل الشمالي أعادت اسم كارين فهمي إلى مقدمة الاهتمام الإعلامي، بعد أن ظهرت إلى جانب النجم محمد صلاح، مرفقة الصورة بتعليق لافت استلهمته من أغنية شهيرة.

اجتاحت صورة نشرتها كارين فهمي عبر حسابها على إنستغرام مواقع التواصل الاجتماعي، جمعتها بالنجم محمد صلاح، وعلّقت عليها بعبارة: “حبيبي… أنت هنا في الساحل؟”، ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث، وأثار فضول المتابعين حول حياتها ومسيرتها، بعد سنوات من الابتعاد عن الساحة العامة. فيما يلي 10 معلومات تروي أبرز محطات حياتها المهنية والشخصية.

ملكة جمال مصر 1998

حصلت كارين فهمي على لقب ملكة جمال مصر عام 1998، ومثّلت مصر في مسابقة ملكة جمال العالم، ما منحها شهرة واسعة في نهاية التسعينيات.

بطلة كليب “سهروني الليل”

شاركت كارين في بطولة فيديو كليب “سهروني الليل” للفنان راغب علامة، وهو العمل الذي لاقى انتشارًا كبيرًا بسبب طابعه الرومانسي وإخراجه البصري المتميز.

انطلاقتها الإعلامية

دخلت مجال الإعلام عبر برنامج “صباحك سكر زيادة” على قناة OTV، ثم قدمت لاحقًا برنامج “ست الحسن” على قناة ON E في سبتمبر/ أيلول 2017، وحققت من خلاله تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا.

نظام حياتي دقيق

تعتمد كارين على خطط أسبوعية لتنظيم وقتها، وتواظب على ممارسة الرياضة من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيًا، إلى جانب إعداد وجبات صحية لأفراد أسرتها، خاصة خلال موسم الدراسة.

أسلوب أنيق وبسيط

تعتمد في إطلالاتها على البساطة والتنسيق الذكي، متجنّبة الشعارات الصاخبة للماركات العالمية، ما يعكس ذوقًا متوازنًا بين العصرية والاحتشام.

خبرة في الإنتاج والإعلانات

قبل شهرتها الإعلامية، عملت في مجال الدعاية والإعلانات، وأدارت حملات ترويجية لعلامات تجارية كبرى، ما أتاح لها خبرة عملية في كواليس صناعة الإعلام.

متزوجة من رجل الأعمال كريم النجار

كارين متزوجة من رجل الأعمال كريم النجار، وتقيم معه حياة أسرية هادئة، بعيدة عن الضوضاء الإعلامية، بعد سنوات من الظهور المتواصل.

شغف بالموضة والثقافة

تُعرف في محيطها الاجتماعي بشغفها بالموضة والفنون والثقافة، وتشارك في فعاليات اجتماعية تعكس خلفيتها الراقية واهتمامها بالتفاصيل الجمالية.

توازن بين العائلة والعمل

رغم ابتعادها عن الشاشة، واصلت عملها في مجالات خلف الكواليس، محافظة على توازن دقيق بين مسؤولياتها العائلية وطموحها المهني.

عودة إلى الضوء بلقطة عفوية

لم تخطّط كارين فهمي للعودة إلى الواجهة، لكن ظهورها إلى جانب محمد صلاح في صورة على الساحل الشمالي، جذب اهتمام المتابعين، مسترجعًا مسيرتها المتنوعة بين الجمال والإعلام والعمل الإنتاجي.

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