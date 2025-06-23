إتحاد الكرة يقدم واجب العزاء لنظيره الجزائري في ضحايا ملعب 5 جويلية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أرسل الإتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، رسالة عزاء ومواساة إلى نظيره الإتحاد الجزائرى لكرة القدم، وإلى جماهير كرة القدم هناك، بعد الحادث المفجع الذى وقت فى ملعب 5 جويلية.

وكان أحد مدرجات ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، قد وقع على أحد المدرجات الخاوية مما أسفر عن حدوث حالات وفاة بين جماهير نادى مولودية الجزائر التى كانت تحتفل بالفوز باللقب المحلى.

وأكد الإتحاد المصرى لكرة القدم، فى بيان رسمى، تضامنه الكامل مع الشعب الجزائرى، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

الرئيس الجزائرى تدخل على الفوز وأمر بفتح تحقيق فى الحادث

استجابة للحادث، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتشكيل لجنة تحقيق موسعة، تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والسكن والرياضة، إلى جانب جهات أمنية وفنية، مثل الدرك الوطنى، الأمن الوطنى، وهيئة المراقبة التقنية للبنايات، بالإضافة إلى مسؤولى نادى مولودية الجزائر.

وكشف اللجنة عن ملابسات ذلك الحادث، محددة التقصير الجسيم الذى حدث والمسئولية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب فى ذلك الأمر لمنع الإهمال ذاته من الحدوث مستقبلا.

وفي أعقاب الحادث، قررت رابطة دورى المحترفين الجزائرى إلغاء مراسم تسليم درع الدورى إلى نادى مولودية الجزائر، إلى إشعار آخر، حدادًا على الضحايا.

وكان مولودية الجزائر قد تُوّج رسميًا بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، والتاسع فى تاريخه، بعد تعادله سلبيًا أمام نجم شباب مقرة فى الجولة الختامية من المسابقة.