شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 23 يونيو 2025.. تراجع ملحوظ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 23 يونيو/حزيران 2025 بجمبع الأعيرة متأثرةً بانخفاض المعدن النفيس في الأسواق العالمية وسط تفضيل المستثمرين للدولار كملاذ آمن.

وعالميًا انخفضت أسعار الذهب اليوم مع تفضيل المستثمرين للدولار عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية مهمة في وقت مبكر من يوم أمس الأحد، فيما تراقب الأسواق عن كثب رد فعل إيران.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت أبوظبي، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3354.03 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3369.10 دولار للأوقية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “أدت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية إلى إقبال على شراء الدولار كملاذ آمن في سوق العملات”.

وأضاف “الارتفاع في قيمة الدولار أدى إلى تراجع الذهب، وتسبب في أداء ضعيف غير معتاد للمعدن النفيس، على الرغم من المخاطر الناجمة عن الصراع”.

وارتفع الدولار 0.3% مقابل العملات الرئيسية، مما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد مسألة تغيير النظام في إيران في أعقاب الضربات الأمريكية على مواقع عسكرية رئيسية، في حين حذر كبار المسؤولين في إدارته طهران من الرد.

وتوعدت طهران بالرد بعد يوم من إسقاط الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل على الجبل الواقع فوق موقع فوردو النووي الإيراني.

واستمر تبادل الهجمات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت أهدافا عسكرية في غرب إيران.

وقال محلل رويترز وانغ تاو إن أسعار الذهب في المعاملات الفورية قد يختبر مستوى الدعم عند 3348 دولارا للأوقية، والهبوط دون هذا المستوى ربما يمهد الطريق لتراجعها إلى 3324 دولارا.





أسعار الذهب في الأردن اليوم



يُعتبر الذهب من المعادن الأكثر شعبية في دولة الأردن حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وتتنوع أنواع قيراط الذهب ويعتبر 24 قيراطًا الأكثر شيوعًا حيث يحتوي على 91.6% من الذهب الخالص مما يجعله خيارًا مفضلاً للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال، وإليك أسعار الذهب في الأردن اليوم وفقًا لموقع”gold-pr ice”

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24



بلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 نحو 76.600 دينار أردني (107.90 دولار).

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 22



بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 22 نحو 70.200 دينار أردني (98.91 دولار).

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21



وبلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 نحو 67.000 دينار أردني (94.41 دولار).

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18



وبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 نحو 57.500 دينار أردني (80.93 دولار).

سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم



سجل سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم نحو 2382.800 دينار أردني (3356.08 دولار).

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم



سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 536.300 دينار أردني (755.30 دولار).





سعر سبائك الذهب في الأردن اليوم



يمكن الحصول على سبائك الذهب بأحجام وأوزان مختلفة في الأردن، وتختلف أسعارها بناءً على حجمها وعيارها، وفيما يلي أسعار السبائك الذهبية بعيار 24 في الأردن اليوم:

سبيكة الذهب 5 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 382.26 دينار أردني (539.15 دولار).

سبيكة الذهب 10 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 764.60 دينار أردني (1078.42دولار).

سبيكة الذهب 20 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 1,529.37 دينار أردني (2157.08 دولار).

سبيكة الذهب 50 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 3,822.93 دينار أردني (5392.00 دولار).

سبيكة الذهب 100 غرام: يبلغ سعرها حاليًا 7,646.15 دينار أردني (10784.41دولار).

سبيكة الذهب 1/2 كيلو غرام: يبلغ سعرها حاليًا 38,225.63 دينار أردني (53914.85 دولار).

سبيكة الذهب 1 كيلوغرام: يبلغ سعرها حاليًا 76,456.27 دينار أردني (107836.77 دولار).

يتم تحديد سعر الذهب في الأردن بناءً على عدة عوامل بما في ذلك أسعار الذهب العالمية والظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.

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