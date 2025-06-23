هبط 13 قرشًا.. تراجع سعر صرف الدولار اليوم الإثنين بالبنوك

عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، حيث هبط أمام الجنيه بحوالي 13 قرشًا، وذلك بعد موجة من الارتفاعات، أمس الأحد.

وانخفض سعر الدولار عن مستوى الـ51 جنيهًا، ليستقر عند 50.90 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي الكويتي كأعلى سعر، بينما سجل سعر 50.85 جنيهًا كأقل سعر في بنك التعمير والإسكان وعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفي وقت سابق، أرجع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، ارتفاع سعر الدولار، أمس، إلى عودة جزئية لحركات الشراء من جانب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما بعد الضربة الأمريكية الأخيرة على مواقع نووية داخل إيران.

وقال حسانين، لـ”تليجراف مصر”، إن السوق شهد تحركات نشطة من المستثمرين الأجانب باتجاه بيع بعض حيازاتهم، ما تسبب في زيادة مؤقتة على الطلب على الدولار ورفع سعره.

ولفت إلى أن هذه الزيادة قد تكون ظرفية، مشددًا على أن حركة الدولار حاليًا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتدفقات ما يعرف بـ”الأموال الساخنة”.

وأضاف أن تصعيد المواجهة بين إسرائيل وإيران، وانضمام الولايات المتحدة عسكريًا إلى الهجمات على منشآت إيرانية، يضغط على شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها أدوات الدين المصرية، لا سيما في ظل أجواء التوتر في البحر الأحمر والتي تمثل تهديدًا لحركة التجارة والطاقة.

وتابع بأن المستثمر الأجنبي يتابع المشهد الإقليمي بدقة، وأي إشارات على مزيد من التصعيد قد تدفع بعضهم للخروج مؤقتًا من السوق، وهو ما يعني تذبذبات في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند مستوى 50.73 جنيهًا للشراء و50.87 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك البركة

قُدر سعر الدولار في بنك البركة مصر عند مستوى 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.