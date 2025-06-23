تريزيجيه وبن شرقي على رأس التشكيل المتوقع للأهلي أمام بورتو

عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد الأهلي المصري لخوض مواجهة بورتو البرتغالي، فجر غدٍ الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة، من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتاج الأهلي للفوز بثلاثة أهداف نظيفة، بجانب خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس، ليتأهل الفريق المصري إلى الدور الثاني من البطولة.

وتعادل الأهلي سلبيًا في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي، قبل أن يخسر من بالميراس بثنائية دون رد في مباراة الجولة الثانية.

ويفقد الفريق الأحمر، في مواجهة بورتو جهود ياسر ابراهيم وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور للإصابة ومروان عطية للإيقاف.

من جانبه ينوي الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي الاعتماد على الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي أمام بورتو.

ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ويحيى عطية الله.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – حمدي فتحي – تريزيجيه – زيزو – بن شرقي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.