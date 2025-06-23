رغم اتفاق برشلونة.. بايرن ميونخ يرفض الاستسلام في صفقة ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - البافاري يريد استغلال الوضع المالي الصعب لبرشلونة

لا يزال بايرن ميونخ متمسكًا بالأمل في التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، معتمدًا على ورقة رابحة في المفاوضات تتعلق بموقف ناديه من بند الشرط الجزائي.

وجاء ذلك رغم توصل اللاعب لاتفاق كامل بشأن الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، يعوّل النادي البافاري في الصفقة على جمود أتلتيك بيلباو في مسألة تقسيط قيمة الشرط الجزائي البالغ 58 مليون يورو، والذي يرتفع مع التضخم إلى نحو 62 مليونًا.

وأشارت إلى أن النادي الباسكي يرفض أي مرونة مع برشلونة، مطالبًا بالحصول على المبلغ كاملًا في دفعة واحدة، وهي نفس العقبة التي واجهها البارسا سابقًا خلال مفاوضاته مع إسبانيول بشأن ضم الحارس خوان جارسيا، حين اضطر لدفع 25 مليون يورو دفعة واحدة.

ويُدرك بايرن ميونخ أن الوضع المالي الصعب لبرشلونة يجعله غير قادر بسهولة على دفع هذا المبلغ الكبير دفعة واحدة، ما يمنح الفريق الألماني أملًا في الانقضاض على الصفقة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “كيكر” الألمانية أن بايرن أجرى خطوات عاجلة لإقناع نيكو ويليامز، حيث عاد ماكس إيبرل، المدير العام للنادي، بشكل مبكر من الولايات المتحدة، بعدما كان يرافق الفريق في كأس العالم للأندية.

ورغم تصريحات إيبرل السابقة بأن التركيز الكامل منصب على مباراة أوكلاند سيتي، إلا أن عودته المبكرة توحي بأن ملفات أخرى باتت أولوية قصوى في بايرن.

وزاد الاتفاق بين نيكو وبرشلونة من حالة التوتر داخل إدارة بايرن، التي فشلت في حسم أهدافها الرئيسية في سوق الانتقالات، لا سيما عقب انتقال فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن إلى ليفربول.