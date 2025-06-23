شكرا لاهتمامكم بخبر أغنية «ليه بيداري كده» تتصدر التريند.. وروبي: السر في الملحن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - علّقت الفنانة روبي على تجدد اهتمام الجمهور بأغنيتها “ليه بيداري كده”، التي طُرحت منذ أكثر من عقدين، بعد أن عادت لتتصدر قوائم الترند.

وفي تصريحات إعلامية، عبّرت روبي عن اندهاشها من استمرار شعبية الأغنية، مؤكدة أنها لا تزال تلقى تفاعلًا استثنائيًا في كل حفل تقدمه.

وقالت: “الأغنية دي سبحان الله، دايمًا حاضرة ومحبوبة من الناس. الله يرحمه محمد رحيم، عمل لي حاجات عظيمة، وأنا فخورة إن اشتغلت معاه”.

كما أشادت روبي بتجربتها الأخيرة في مهرجان “موازين” بالمغرب، ووصفت مشاركتها بالحفل بأنها من التجارب التي تترك أثرًا خاصًا.

وأشارت إلى أن الجمهور المغربي تميّز بالتفاعل والوعي الفني، وأضافت: “الجمهور هناك ذواق، وكان عددهم ضخم، وأنا من كتر الحماس حسيت بأدرينالين بيجري في دماغي، كانت تجربة مهمة ومميزة”.

وأكدت روبي أنها مستمرة في أنشطتها الفنية خلال الموسم الحالي، ما بين الحفلات الغنائية والأعمال الدرامية والسينمائية، مشيرة إلى أنها تشعر بدعم جماهيري مستمر لما تقدمه من أعمال متنوعة.

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