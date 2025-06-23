شكرا لاهتمامكم بخبر ردود فعل «صادمة».. كيف علق عمالقة الاقتصاد الأمريكي على الضربة العسكرية لإيران؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الرئيس دونالد ترامب يوم السبت أن الطائرات الحربية الأمريكية نفذت غارات جوية “دقيقة للغاية” على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، فيما وصفه في مؤتمر صحفي بأنه “نجاح عسكري باهر”.

وتمثل هذه العملية العسكرية تصعيدًا كبيرًا في التوترات بين إيران وإسرائيل، وتمثل مستوى جديدًا من التدخل الأمريكي في الصراع الدولي.

وتفاعل قادة الأعمال في الولايات المتحدة مع هذا الحدث الضخم ما بين مؤيد ومعارض لسياسة ترامب، من بيل أكمان إلى جيسون كالاكانيس، وكشف موقع “بيزنس إنسايدر” عن ردود فعل هؤلاء كممثلين للقطاع الاقتصادي العريض بأمريكا.

بيل أكمان



كان مدير صندوق التحوط الملياردير بيل أكمان، وهو حليف قديم للرئيس ترامب، من أوائل من تفاعلوا علنًا مع الخبر بمنشور على موقع X.

وكتب أكمان بعد وقت قصير من إعلان الخبر: “شكرًا لجيشنا العظيم على أدائه الرائع في تخليص إيران من تهديدها النووي. جميع الأمريكيين ممتنون لكم إلى الأبد”.

وتابع لاحقًا، كاتبًا في منشور منفصل: “للتوضيح، فإن تصرفات @realDonaldTrump الليلة أفضل بكثير من الاعتماد على “التزام” الحرس الثوري الإيراني بعدم تطوير أسلحة نووية”.

وأضاف في منشور آخر، “في ثمانية أيام، قضت الولايات المتحدة وإسرائيل على القدرات النووية الإيرانية بأقل الخسائر المدنية. إنه أحد أعظم الإنجازات العسكرية على الإطلاق”.





غيسون كالاكانيس

نشر رجل الأعمال الأمريكي البارز غيسون كالاكانيس مهاجما الضربة الأمريكية ضد إيران على موقع X، “بعد خمسة أشهر من ولاية ترامب، نحن في حالة حرب”.

وتدارك الأمر في منشور لاحق، أوضح به أن تصريحه الأول كان “مجرد ملاحظة، نُشرت دون إصدار أحكام”.

وكتب كالاكانيس: “لا نملك المعلومات التي يمتلكها قادتنا، لذا سأؤجل إصدار الأحكام حتى نعرف المزيد، مع ذلك، يجب أن يكون واضحًا للجميع أنه لا يمكن لأي رئيس أن يوقف الصراعات من اليوم الأول، لدينا الآن ثلاثة صراعات متورطة”.

سبنسر حكيميان



رد سبنسر حكيميان، مؤسس صندوق التحوّط “تولو كابيتال مانغمنت”، على الضربات في سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا العملية العسكرية الأمريكية بأنها “غير قابلة للرصد إطلاقًا”، نظرًا لعدم رصد أيٍّ من أجهزة تتبّع الرحلات الجوية لطائرات عسكرية أمريكية فوق إيران خلال 30 دقيقة من الضربات.

وكتب حكيميان، “قل ما تشاء، الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى، وليس هناك منافس قريب له في الوقت الحالي”.

وفي منشور منفصل، أضاف حكيميان، “أكثر ما يمكن لإيران فعله تصعيديًا هو عدم قصف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بل إغلاق مضيق هرمز، وإذا حدث ذلك، سيتجاوز سعر النفط 100 دولار في لمح البصر، إيران ليست ندًا عسكريًا للولايات المتحدة، لكن بإمكانهم إحداث الفوضى من خلال التضخم، تمامًا كما فعلت روسيا في عام 2022”.

شون ماغواير



أشاد شون ماغواير، الشريك في شركة سيكويا كابيتال، بترامب واصفًا إياه بأنه “أعظم رئيس يراه في حياته”.

وكتب ماغواير في منشور على موقع X، مرفقًا بصورة لترامب وهو يرفع قبضته بعد إصابته خلال محاولة اغتيال في بتلر، بنسلفانيا، “ربما لم تدركوا ذلك بعد، الرئيس يمتلك غرائز منيعة وأعصاب من حديد”.

غيمس فيشباك



أشاد فيشباك، وهو مؤيد صريح لترامب وأحد مؤسسي شركة أزوريا الاستثمارية، بالضربات الأمريكية، وانتقد من أعربوا عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية، في سلسلة منشورات على منصة X.

وضمن ما قاله، لا يمكن لإيران أن تعتقد أن هذه بداية هجوم أمريكي، لقد كان ترامب واضحًا منذ البداية، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، لقد أنجزنا ذلك للتو، لقد انتهينا هنا”.

أيضا قال فيشباك في إحدى منشوراته، “إذا اختارت إيران الرد على ضربة مُعلنة بوضوح، ضربة واحدة، فإنها ستوقع على حكم الإعدام، كان ترامب مُحقًا.”

بليك شول



وصرح بليك شول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوم سوبرسونيك، التي تُطوّر ما تُسميه “أسرع طائرة ركاب في العالم”، في منشور على موقع X بأنه “فخور بكونه أمريكيًا الليلة”.

وكتب، “يمكننا جميعًا أن ننام بسلام ونحن نعلم أن أخطر الأنظمة لن يمتلك أخطر الأسلحة”.

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