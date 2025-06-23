برشلونة يحدد أول ضحاياه في الدفاع بقرار من فليك!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة الموندو الكتالونية بأن هانز فليك قد حسم موقفه بالفعل رفقة المدير الرياضي لبرشلونة ديكو من خط دفاع الفريق للموسم المقبل.

البارسا يملك 5 مدافعين لذا فسيتوجب خروج لاعب من بين الخماسي، ووسط ما يدور حول احتمالية رحيل كريستينسن أو أراوخو، فأن اختيار فليك هو اندرياس كريستينسن.

فليك يرى أن رحيل الدنماركي لن يترك أثرًا سلبيًا على قائمة الموسم المقبل، خاصة أنه لم يضع بصمته في أول مواسم الألماني مع البلوغرانا وعلى العكس يرى فليك أنه يجب استمرار أراوخو ، كأحد أهم أوراقه الدفاعية فيما هو قادم.