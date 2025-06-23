شكرا لاهتمامكم بخبر «حكماء المسلمين» يدين بشدة التفجير الإرهابي بكنيسة في سوريا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة بالعاصمة السورية “دمشق”.

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى تماما مع تعاليم الإسلام السمحة وجميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي تنهى عن المساس بدور العبادة وتدعو إلى حمايتها وصونها واحترامها.

وشدد على أن استهداف دور العبادة هو اعتداء صارخ على حرمة الأنفس والأماكن، وجريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى أو ذريعة.

وجدد موقفه الثابت الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، ومطالبته بضرورة التصدي بحزم للجماعات المتطرفة التي تسعى لنشر الدمار والخراب وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وتقدم بخالص التعازي لأهالي الضحايا وأسرهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ سوريا وشعبها من كل مكروه وسوء.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR