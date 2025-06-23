الأخضر يلتقط أنفاسه قبل المهمة الصعبة في الكأس الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأ الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، في رسم خطة الاستعداد للمهمة الصعبة ضد المكسيك في الكأس الذهبية 2025.

وحجز “الأخضر” مقعده في ربع نهائي الكأس الذهبية، عقب التعادل مع ترينداد وتوباجو 1-1، فجر الإثنين، بالجولة الثالثة من دور المجموعات، ليواجه المكسيك، فجر الأحد المقبل.

وقالت صحيفة “الرياضية” إن بعثة المنتخب السعودي ستغادر لاس فيجاس، عصر الإثنين، للتوجه إلى مدينة سان دييجو لبدء الاستعداد لموقعة المكسيك.

ومنح رينارد لاعبي المنتخب السعودي فرصة الخروج في جولة حرة عقب التعادل مع ترينداد وتوباجو والتأهل لربع نهائي الكأس الذهبية.

ولن يجري “الأخضر” أي تدريبات يوم الإثنين، حيث سيكتفي المدرب الفرنسي بالوصول إلى سان دييجو قبل بدء الاستعدادات لمباراة المكسيك.

ويملك رينارد ثأرًا مع منتخب المكسيك، حين حرمه من قيادة المنتخب السعودي لثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعدما هزمه 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.