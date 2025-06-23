غوميز يُشيد بتنظيم الهلال .. ويطالب بهذا الأمر!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثنى النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز على أداء فريقه السابق ضد ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الهلال لم يفاجئه أبدًا، لأنه يعرف تمامًا الروح القتالية التي يتحلى بها اللاعبون.

غوميز أكد أن الهلال يحاول دومًا إظهار صورة متميزة للكرة السعودية، حتى لو كان المنافس هو ريال مدريد، إذ قال:

“الطريقة التي قاتل بها الهلال خلال المباراة كانت متميزة للغاية، وقد قدم صورة جيدة للفرق السعودية، وأثبت أنها تستطيع التنافس مع أي فريق على مستوى العالم. وأنا فخور بذلك”.

لم تقتصر إشادة غوميز على الجانب المعنوي فقط، بل قدم أيضًا قراءة فنية دقيقة لأداء الهلال، مؤكدًا أن هناك إيجابيات واضحة يجب البناء عليها في المباراة المقبلة، قائلاً:

“الخطوط كانت متقاربة بشكل جيد، وشاهدنا الكثير من المرتدات، وهذا أمر ممتاز. لكن أعتقد أن المباريات القادمة ستكون مختلفة؛ الهلال سيمتلك الكرة أكثر، واللعب سيكون مفتوحًا بدرجة أكبر، وهذا يتطلب تحضيرًا ذهنيًا وتكتيكيًا جيدًا”.