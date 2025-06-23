مدرب ترينداد وتوباجو: تغييرات رينارد صنعت الفارق

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثنى دوايت يورك، مدرب منتخب ترينداد وتوباجو، على الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، معتبرًا أن تغييراته كانت نقطة التحول الكبرى في المباراة.

ونجح المنتخب السعودي في العودة من التأخر 0-1 إلى التعادل 1-1، فجر الإثنين، على ملعب أليجانت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة الكأس الذهبية 2025، ليتأهل الأخضر إلى الدور ربع النهائي.

وقال يورك في تصريحات صحفية بعد المباراة: “المنتخب السعودي فريق جيد جدًا، وكنا نعلم أننا على مدار 90 دقيقة أو أكثر سنواجه لحظة يعود فيها المنتخب السعودي إلى أجواء المباراة”.

وأضاف: “كنا نأمل أن نصمد لمدة 10 أو 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني، خاصةً بعد تقدمنا 1-0 في الشوط الأول، لكنهم سجلوا وتغيرت مجريات الأمور لصالحهم”.

وأردف: “أتيحت لنا فرصة في نهاية المباراة لخطف الفوز، لكنها لم تُسجل”.

وواصل: “اللاعبون السعوديون يتمتعون بجودة عالية، ومواجهتهم دائمًا تكون صعبة”.

وتابع: “درسنا المنتخب السعودي جيدًا لأنه في مجموعتنا، وشاهدنا جميع مبارياته السابقة، ولكن لم نتوقع تلك التغييرات التي حدثت في نهاية المباراة”.

واستدرك: “لكن المدرب قرر ذلك، وكان قرارًا جيدًا، التغييرات التي قام بها المدرب في الشوط الثاني كانت نقطة التحول الكبرى في المباراة من وجهة نظري”.

يُذكر أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره المكسيكي، فجر الأحد المقبل، في ربع نهائي الكأس الذهبية، ويحلم بالتأهل لنصف النهائي في أول مشاركة.