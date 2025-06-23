خوفًا من إغلاق مضيق هرمز.. النفط يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد صباح اليوم الإثنين، وسط تصاعد القلق من تعطل الإمدادات العالمية، عقب الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة بالتحالف مع إسرائيل ضد منشآت نووية إيرانية.

وسجل خام برنت صعودًا بنسبة 2.49%، ليرتفع 1.92 دولارًا ويبلغ 78.93 دولارًا للبرميل، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.56%، بزيادة قدرها 1.89 دولارًا ليصل إلى 75.73 دولارًا للبرميل.

وخلال التداولات المبكرة، بلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ 5 أشهر، حيث لامس برنت 81.40 دولارًا، وتجاوز خام غرب تكساس 78.40 دولارًا، قبل أن يتراجعا جزئيًا مع جني الأرباح.

الضربات الأمريكية على إيران

وجاء هذا الارتفاع عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أكد أن الضربات الأمريكية محت المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، في إطار تصعيد غير مسبوق للصراع الإقليمي وتزامنًا مع تعهد طهران برد قاس.

وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، ما يضع أسواق الطاقة العالمية في حالة ترقب، خاصة مع احتمال تنفيذ طهران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.

وأفادت قناة “برس تي في” الإيرانية، بأن البرلمان الإيراني وافق على إجراء رسمي لإغلاق المضيق، وهو ما يعيد إلى الواجهة تهديدات سابقة لطهران لم تنفذ سابقًا.

وحذرت كبيرة المحللين في “سبارتا كوموديتيز”، جون جو، من تصاعد مخاطر استهداف البنية التحتية النفطية، مؤكدة أنه رغم وجود خطوط أنابيب بديلة، فإن إغلاق المضيق سيعني بقاء كميات كبيرة من الخام دون تصدير، فضلاً عن امتناع شركات شحن كبرى عن دخول المنطقة.

ورجح بنك “جولدمان ساكس” في تقرير له، أن تصل أسعار برنت مؤقتًا إلى 110 دولارات للبرميل، في حال تراجعت التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز إلى النصف لمدة شهر، مع استمرار انخفاضها بنسبة 10% على مدار 11 شهرًا لاحقة.

ويخشى المتعاملون من أن يتحول التصعيد العسكري إلى أزمة طاقة عالمية، في حال ردت طهران عسكريًا أو أقدمت فعليًا على تعطيل أحد أهم الشرايين الحيوية لتجارة النفط.