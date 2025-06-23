شكرا لاهتمامكم بخبر اليوم.. وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية في مقر النقابة العامة برمسيس، اليوم الإثنين، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية ونقابات القاهرة الكبرى، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.
رسوم خدمات مميكنة
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأكدت نقابة المحامين، أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو 2025، والقاضي بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، قد صدر رغم ما شابه من أوجه عوار لا حصر لها، بحسب بيان.
وأشار البيان إلى أن النقابة ستعد صحيفة الطعن الواجب لتفنيد العوار قانونيًا، في إطار احترامها لحجية الأحكام القضائية وترسيخًا لمبادئ الدستور والقانون.
قرارات نقابة المحامين
وأعلنت النقابة في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه النقيب العام، عبد الحليم علام، أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على عدد من الإجراءات التصعيدية التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة، وجاءت على النحو التالي:
- الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18-6-2025، والمتعلق بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعية العمومية.
- تكليف النقابات الفرعية في جميع محافظات الجمهورية باستطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الاستطلاع يوم السبت الموافق 21-6-2025.
- دعوة أعضاء الجمعية العمومية بجميع أنحاء الجمهورية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين الموافق 23-6-2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أمام مقار المحاكم الابتدائية، باستثناء القاهرة الكبرى التي ستقام الوقفة فيها بمقر النقابة العامة برمسيس.
- استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمتابعة تطورات الموقف، واتخاذ ما يلزم من قرارات بناءً على نتائج استطلاع الرأي وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.