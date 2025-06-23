اليوم.. وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية في مقر النقابة العامة برمسيس، اليوم الإثنين، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية ونقابات القاهرة الكبرى، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.

رسوم خدمات مميكنة

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأكدت نقابة المحامين، أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو 2025، والقاضي بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، قد صدر رغم ما شابه من أوجه عوار لا حصر لها، بحسب بيان.

وأشار البيان إلى أن النقابة ستعد صحيفة الطعن الواجب لتفنيد العوار قانونيًا، في إطار احترامها لحجية الأحكام القضائية وترسيخًا لمبادئ الدستور والقانون.

قرارات نقابة المحامين

وأعلنت النقابة في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه النقيب العام، عبد الحليم علام، أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على عدد من الإجراءات التصعيدية التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة، وجاءت على النحو التالي: