سيميوني: إذا اضطررنا للدفاع أمام بوتافوجو سنفعل!

عدن - ياسمين عبد العظيم - راهن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على لاعبيه، الذين يراهم قادرين على “تقديم مباراة رائعة” أمام بوتافوجو، والفوز في هذه المواجهة الحاسمة للتأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي عشية المباراة المقررة اليوم الإثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة، قال المدرب الأرجنتيني “أثق بلاعبي فريقي، وأعرفهم جيدًا، وأعلم أنهم قادرون على تقديم أداء رائع. الفوز واجب علينا”.

وأشار سيميوني في المؤتمر الصحفي، إلى أنه يتوقع أن يلعب مواطنه جوليان ألفاريز والنرويجي ألكسندر سورلوث دورًا أساسيًا في المباراة، وأنه يثق أيضًا بالفرنسي أنطوان جريزمان، الذي يمر بأسوأ فترة له مع الأتلتي.

وقال “بالتأكيد سيكون لدينا غدًا في الهجوم لاعبون قدموا أداءً كرويًا مميزًا، وأتوقع مشاركة جريزمان أيضًا”.

وعن الخصم الذي يواجهه الليلة، أبرز المدرب الأرجنتيني أن بوتافوجو، بطل كأس ليبرتادوريس “لديه أسلوب لعب عمودي للغاية.. إنهم يعرفون جيدًا كيف يريدون الهجوم، وفوق كل شيء، كيف يريدون الدفاع”.

لذلك، أكد أن “فكرتنا هي أن نكون فريقًا متماسكًا وقويًا. إذا اضطررنا للدفاع، سندافع، وإذا اضطررنا للهجوم، سنهاجم”.

واختتم سيميوني “هذه هي كرة القدم، إنها صعبة. نواجه خصمًا هو بطل كأس ليبرتادوريس، التي فاز بها بأفضل طريقة ممكنة، ولعب بأسلوب مختلف، وعلينا أن ندفع المباراة في اتجاه يجعلنا قادرين على إلحاق الضرر بهم”.

ويتصدر بوتافوجو ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويتقدم على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتذيل سياتل ساوندرز الترتيب دون نقاط.