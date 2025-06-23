شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الإثنين 23 يونيو/حزيران 2025 استمرارا لحالة الهبوط الجماعي بما يشمل بيتكوين.

وشهدت سوق العملات المشفرة خسائر حادّة بفعل الضغوط التي أعقبت الإعلان عن الضربة الأمريكية ضد إيران.

وساهم تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط في دفع المستثمرين نحو الأصول والملاذات الآمنة، مما فاقم من خسائر الأسواق كافة خلال الساعات الأخيرة.

ووفق إحصائية حديثة، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة بنسبة 6.8% خلال الساعات الماضية، بخسائر تجاوزت 224 مليار دولار، حيث هبطت القيمة السوقية الإجمالية من 3256 مليار دولار قبل الضربة الأمريكية إلى نحو 3032 مليار دولار في وقت متأخر من تداولات جلسة الأحد.

ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟



شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 يونيو/ حزيران 2025 هبوطا بنسبة 1.17% ليصل سعرها إلى 101,152 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي.

وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.02 تريليون دولار

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 62.91 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 4.22% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟



هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.24% إلى 2,236 دولارا.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.67 % عند 619 دولارا.

وهوى سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.66 % ليبلغ 0.5992 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.16% ليسجل 2.0148 دولار.

في حين انخفض سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 1.54% ليصل إلى 0.152236 دولار.

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