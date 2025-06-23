شكرا لاهتمامكم بخبر بين حلم بنزيما وكابوس ميليك.. هل يكسب غويري رهانا جديدا؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد الجزائري أمين غويري لعيش أول موسم كامل له مع مارسيليا الفرنسي، مع ارتفاع سقف الطموحات تجاهه، نظرا للمستويات المميزة التي قدمها سابقا.

غويري، الذي وصل إلى مارسيليا في الشتاء الماضي، فرض نفسه كأفضل مهاجم في مارسيليا، خلال الشطر الثاني من الموسم المنقضي، متمكنا من المساهمة في 13 هدفا كاملا خلال 14 مباراة لعبها مع الفريق.

موقع “لوفوسيان” المتابع ليوميات مارسيليا أعدّ تقريرا مطولا حول الرهانات التي تنتظر أمين غويري، بمناسبة أول موسم كامل ينتظره مع الفريق، مُتسائلة إن كان قادرا على الوصول لحاجز الـ30 هدفا في مختلف المنافسات أم لا.

الموقع الفرنسي قارن وضعية غويري الحالية بالمهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، عندما تحول لنجم أول لفريق ليون موسم 2007-2008، وزار الشباك في 31 مرة، معربة عن أملها في تمكن مهاجم منتخب الجزائر من تكرار هذا السيناريو، خاصة أنه يمتلك طريقة لعب نجم الاتحاد السعودي الحالي ذاتها.

وفي الوقت نفسه، عبّر الموقع الفرنسي عن تخوفه من انهيار مستوى غويري وعيشه سيناريو المهاجم البولندي أركاديوش ميليك ذاته، والذي سجل 10 أهداف خلال أول 6 أشهر له مع مارسيليا، قبل أن يتراجع مستواه فيما بعد، ويغادر الفريق سريعا، بعد دخوله في خلافات مع المدرب حينها، الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ويمتلك غويري فرصة كبيرة لكسب رهان تسجيل 30 هدفا، خاصة أن مارسيليا سيلعب عددا كبيرا من المباريات ما بين الدوري الفرنسي، والكؤوس المحلية، ودوري أبطال أوروبا.

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