بعد التعثر أمام سالزبورغ.. لاجامي يتوعد بالرد أمام باتشوكا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبّر مدافع نادي الهلال، علي لاجامي، عن خيبة أمله من نتيجة مواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أكد المدافع، البالغ من العمر 29 عامًا، أن الفريق لم ينجح في استغلال الفرص التي سنحت له خلال المباراة، إذ قال:

“كنا ندرك صعوبة المباراة، وبالفعل صنعنا فرصًا حقيقية للتسجيل لكن لم نوفق في ترجمتها لأهداف. الحظ لم يكن معنا اليوم، ونتطلع لتعويض ذلك في المواجهة القادمة بدعم جمهورنا.

“لن نستسلم. تركيزنا منصب الآن على لقاء باتشوكا، وسندخل المباراة بشعار الفوز فقط من أجل حسم بطاقة التأهل.

“الظروف المناخية كانت صعبة للغاية، فالرطوبة العالية أثرت على الأداء، بالإضافة إلى ضيق الوقت بين المباريات والذي سبب إرهاقًا لبعض اللاعبين.

“تمثيل الهلال في بطولة بهذا الحجم شرف لا يوصف، وهذا التوفيق من الله أولاً، ثم بفضل دعوات والدي”.