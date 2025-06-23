البريكان: لن نتوقف عند ربع النهائي وهدفنا الذهاب بعيدًا في الكأس الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي، على تأهل الأخضر إلى ربع نهائي الكأس الذهبية، عقب التعادل أمام منتخب ترينيداد وتوباغو.

البريكان أكد أن الطموح لا يزال قائمًا للذهاب بعيدًا في البطولة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال:

-“أبارك للشعب السعودي على التأهل. المباراة كانت صعبة منذ البداية، كنا نطمح للفوز، لكننا تداركنا الأمور بعد استقبال الهدف، وتمكنا من التعادل وضمان بطاقة التأهل”.

-“التأهل جاء بجهد جماعي من جميع اللاعبين، الذين لم يتوقفوا عن الركض طوال المباراة. عندما أشاهدهم بهذه الروح، أسعى لتقديم مجهود يفوقهم، وهذا ما حدث اليوم”.

-“لن نتوقف عند هذا الحد، نطمح للوصول إلى نصف النهائي. دعواتكم لنا بالتوفيق في قادم المباريات”.