شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 23 يونيو 2025.. تفاؤل حذر والان مع التفاصيل



استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 23 يونيو/حزيران 2025، رغم التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وسجلت الأسواق المالية اللبنانية خلال الأسبوع أداءً لافتًا يعكس حالة من الترقب الحذر، بين نيران الحرب وآمال الاستقرار المالي، في ظل استقرار سعر صرف الليرة، وارتفاع ملحوظ في أسعار سندات اليوروبوندز، وتحسن احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية.

بيّنت الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان أن الاحتياطيات السائلة بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 11.299 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران الجاري، مقارنة بـ11.109 مليار دولار في نهاية مايو/أيار، بزيادة 190 مليون دولار خلال نصف شهر، وبلغت الزيادة الإجمالية منذ بداية 2025 نحو 1.164 مليار دولار.

كما ارتفع احتياطي الذهب لدى المصرف إلى 31.576 مليار دولار، مدعومًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى 3,432 دولارًا للأونصة، في ظل تزايد الطلب على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوتر الإقليمي.

وشهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية قفزة نوعية في الأسعار، حيث ارتفعت من 16 سنتًا للدولار إلى ما بين 17.55 و18.25 سنتًا بنهاية الأسبوع، في ظل إقبال من المستثمرين الأجانب، الذين يترقبون تغيّرات محتملة في المشهد السياسي الإقليمي قد تساهم في تحريك الجمود المحلي، وربما تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفي سوق النقد بين المصارف (الإنتربنك)، تراوحت معدلات الفائدة اليومية بين 10% و20% يوم الجمعة، مقابل 10% فقط في نهاية الأسبوع السابق، ما يشير إلى تراجع نسبي في السيولة بالليرة داخل السوق.

وتُظهر إحصاءات مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 5 يونيو/حزيران تراجعًا في الودائع المصرفية المقيمة بنحو 12,537 مليار ليرة، نتيجة انخفاض كل من الودائع بالعملات الأجنبية والليرة على حد سواء.

رغم الغليان الجيوسياسي، لا تزال الأسواق اللبنانية تُظهر قدرة على الصمود، مدعومة باستقرار نسبي في سوق الصرف وارتفاع في أصول المصرف المركزي، إلا أن أي تصعيد إضافي أو تمدد في أمد الحرب قد يُهدد هذه الهشاشة النسبية ويعيد تقلبات السوق إلى الواجهة، خصوصًا في ظل عدم استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

ويترقب المستثمرون المحليون والدوليون عن كثب مآلات الصراع الإقليمي ومدى انعكاسه على المبادرات الدولية لدعم الاقتصاد اللبناني، وفي مقدمتها مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال عالقًا منذ أشهر.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

وبينما تبقى التقديرات الأولية لتداعيات الحرب رهنًا بمدى استمرارها، لا سيما على قطاعي الخدمات والسياحة، اللذين كانا يعولان على موسم صيفي واعد، فقد واصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء الاستقرار، لتراوح بين 89,600 و89,700 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

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