مجرشي: لم نظهر بالمستوى المطلوب.. والحظ أنقذنا أمام ترينيداد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق علي مجرشي لاعب المنتخب السعودي، على تعادل الأخضر أمام ترينيداد وتوباغو وتأهله إلى ربع نهائي الكأس الذهبية.

مجرشي أكد أن الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب، لكن الطموح لا يزال قائمًا لتحقيق الأفضل في الأدوار القادمة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال:

-“الحمد لله على كل حال، هذه هي كرة القدم”.

-“لم نتفاجأ بمستوى منتخب ترينيداد وتوباغو، لكننا لم نقدم الأداء المطلوب، وهو ما منحهم فرصة للظهور بشكل جيد، وقد حالفنا الحظ في نهاية المباراة”.

-“حتى الآن لم يظهر المنتخب السعودي بالمستوى الذي نطمح إليه أو يرضينا، ونتمنى أن نظهر بصورة مشرفة في المباريات القادمة ونحقق نتائج تليق بنا”.

-“أيًا كان المنتخب الذي سنواجهه في ربع النهائي، سنسعى لتقديم الأداء المطلوب من أجل تمثيل وطننا والجمهور السعودي بأفضل صورة”.