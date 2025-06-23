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متعب الحربي: مواجهة باتشوكا الأصعب وسنسعى لحسم التأهل

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  • متعب الحربي: مواجهة باتشوكا الأصعب وسنسعى لحسم التأهل 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق متعب الحربي لاعب الهلال، على تعادل فريقه أمام سالزبورغ بنتيجة 0-0، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

الحربي أكد أن الفريق كان يطمح للفوز، مشيرًا إلى أهمية المواجهة المقبلة، وذلك خلال تصريحاته عقب اللقاء، حيث قال:

-“كان هدفنا حصد الثلاث نقاط اليوم، وحاولنا كثيرًا تسجيل الأهداف، لكن الحظ لم يكن معنا”.

-“المواجهة القادمة أمام باتشوكا ستكون أصعب من مواجهتي ريال مدريد وسالزبورغ، لكن بإذن الله نحقق الفوز ونتأهل إلى الدور القادم”.

-“جميع اللاعبين قدموا مجهودًا كبيرًا، ولم يُقصّر أحد، الكل بذل أقصى ما لديه”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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