شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 23 يونيو 2025.. صوب 51 جنيهًا والان مع التفاصيل



قفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 23 يونيو/حزيران 2025، ليقترب من مستوى 51 جنيها، على خلفية التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

تلقت البنوك المصرية أمس طلبات من بعض المستثمرين الأجانب للخروج الجزئي من استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة المحلية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب الضربة العسكرية الأمريكية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية داخل إيران، حسب ما كشفت مصادر مصرفية لصحف محلية.

وأوضحت المصادر، أن البنوك استجابت سريعًا لتمويل عمليات الخروج وتحويل الأموال من الجنيه إلى الدولار، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 27 قرشًا، ليلامس مستوى 51 جنيهًا لأول مرة.

تأتي هذه التحركات بعد أن أعادت مصر تطبيق نظام التحرير الكامل لسعر الصرف في مارس/آذار 2024، عقب فترة من التعويم المُدار. ووفقًا للنظام الحالي، فإن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يُحدد بناءً على آليات العرض والطلب، ما يعني أن أي زيادة في الطلب على الدولار تؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع قيمته أمام الجنيه.

وأكدت المصادر، أن البنوك ملتزمة بالكامل بتمويل أي طلبات خروج للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلي، بتحويل قيمة استثماراتهم من الجنيه إلى الدولار، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة.

ورغم أهمية الاستثمار الأجنبي غير المباشر، المعروف بـ”الأموال الساخنة”، كمصدر رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، إلا أنه يحمل مخاطر عالية في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، حيث يُمكن أن تؤدي موجات الخروج المفاجئة إلى ضغوط شديدة على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي.

وبنهاية تعاملات الأمس، تراجع الجنيه أمام الدولار مجددا، إذ انخفض بنحو 13-15 قرشا، ليسجل سعر صرف الدولار نحو 50.85-50.87 جنيه للبيع و50.73-50.75 جنيه للشراء في عدد من البنوك الحكومية والخاصة بختام تداولات الأمس.

ووفق تصريحات نقلتها مواقع محلية عن مصادر بنكية، فقد أدى ارتفاع الطلب على الدولار إلى وصول تعاملات الإنتربنك الدولارية إلى مستوى غير مسبوق أمس الأحد، بعد أن قفزت إلى نحو 2.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، مرتفعة عن متوسطات التعاملات الأسبوعية البالغة مليار دولار.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.73 جنيه، وسعر البيع 50.87 جنيه.​

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.​

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR