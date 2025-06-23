المنتخب السعودي خامس من يفعلها في الكأس الذهبية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – دوّن الأخضر السعودي اسمه في سجل إنجازات الكأس الذهبية كخامس منتخب يُشارك بدعوة ويعبر دور المجموعات من أول محاولة، وذلك بعد تعادله (1-1) أمام ترينيداد وتوباغو.

وكان المنتخب البرازيلي هو أول “ضيف” يصل إلى النهائي بعد تجاوزه دور المجموعات، وذلك في نسخة عام 1996.

فيما يلي المنتخبات التي نجحت في العبور من أول مشاركة كضيوف:

1- البرازيل (نسخة 1996): تجاوزت دور المجموعات – وصلت إلى نهائي البطولة وحصدت الوصافة.

2- كولومبيا (نسخة 2000): تأهلت من دور المجموعات في مشاركتها الأولى.

3- بيرو (نسخة 2000): عبرت الدور الأول أيضًا في أول ظهور لها.

4- قطر (نسخة 2021): تخطت المجموعات ووصلت إلى نصف النهائي.

5- السعودية (نسخة 2025): باتت خامس المنتخبات التي تتجاوز دور المجموعات من أول ظهور كضيف.

منتخبات فشلت في تجاوز المجموعات من أول مشاركة كضيوف:

كوريا الجنوبية

جنوب أفريقيا

الإكوادور