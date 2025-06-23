كابوس يطارد إنزاغي في بداية مشواره مع الهلال !

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم الطموحات الكبيرة التي جاء بها المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي إلى الهلال، إلا أن أكبر تحدٍ يهدد مشروعه حاليًا لا يتعلق بخططه أو هوية المنافسين، بل بالدكة الضعيفة التي تفتقر إلى العمق والجودة.

الزعيم، بكل ما يملكه من نجوم سواء محلية أو أجنبية في التشكيلة الأساسية، لن يكون قادرًا على خوض موسم طويل وشاق دون دعم فعلي على مقاعد البدلاء.

هذا الأمر ما جعل جماهير الهلال تتحرك وتبدأ في مطالبة الإدارة بتعزيز الصفوف بصفقات محلية وأجنبية قوية؛ فالوضع الحالي لا يحتمل المجازفة.

كما أنه لا يمكن لأي مدرب -مهما كانت قدراته- أن يصنع الفارق دون عناصر بديلة قادرة على تقديم الدعم وقت الحاجة، إذ يفتقد الهلال حاليًا لوجود مهاجم قادر على التسجيل من أنصاف الفرص، في ظل غياب الصربي ألكساندر ميتروفيتش؛ للإصابة.. فهل تستجيب الإدارة الزرقاء لهذه المطالب؟