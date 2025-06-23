شكرا لاهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يتوهج.. غوارديولا 10من 10 في مونديال الأندية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله لثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بفوزه على العين الإماراتي، محققا أكثر من إنجاز.

ونجح رجال المدرب بيب غوارديولا في تحقيق انتصار ساحق بنتيجة 6-0 على العين، صباح الإثنين، ليضمنوا العبور للدور الثاني صحبة يوفنتوس الإيطالي.

وتصدر يوفنتوس المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية برصيد 6 نقاط من فوزين بفارق أهداف +8 لكن مع تسجيل 9 أهداف مقابل 8 للسيتيزنز.

ووصل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى 10 انتصارات من 10 مباريات في تاريخه بكأس العالم للأندية بواقع 4 مع برشلونة الإسباني و2 مع بايرن ميونخ الألماني و4 مع مانشستر سيتي.

وسجلت فرق بيب غوارديولا 32 هدفاً في كأس العالم للأندية، بينما لم تستقبل إلا هدفين فقط.

ويبقى غوارديولا المدرب الأكثر تتويجاً بكأس العالم للأندية بـ4 ألقاب، منها لقبان مع برشلونة في 2009 و2011، ولقب مع بايرن ميونخ في 2013، وآخر مع مان سيتي في 2023.

على الجانب الآخر، باتت الخسارة بسداسية نظيفة ضد مانشستر سيتي هي أكبر هزيمة ينالها فريق عربي في كأس العالم للأندية.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR