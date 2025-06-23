تحديد منافس السعودية في ربع نهائي الكأس الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيكون على المنتخب السعودي خوض مباراة قوية في ربع نهائي الكأس الذهبية 2025.

وتأهل “الأخضر” فجر اليوم الاثنين إلى ربع نهائي الكأس الذهبية، عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف المنتخب الأمريكي.

وسيقابل الأخضر في ربع النهائي منتخب المكسيك الذي نجح في تصدر المجموعة الأولى بالبطولة، بفارق الأهداف عن منتخب كوستاريكا صاحب المركز الثاني، بعد تعادلهما السلبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، صباح اليوم أيضا.

وتُقام مباريات ربع نهائي الكأس الذهبية 2025 يومي 29 و30 يونيو/حزيران الجاري، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف البطولة.

وبالإضافة إلى مباراة السعودية والمكسيك، ستلعب أمريكا مع كوستاريكا، في انتظار جولتي الختام بالمجموعتين الثانية والثالثة.