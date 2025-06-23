سعر الدولار اليوم الاثنين 23 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، ليقترب من مستوى 51 جنيهًا في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

أرجع الخبير المصرفي عز الدين حسانين، ارتفاع سعر الدولار في يعود إلى عودة موجة من الطلب من قبل المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، في أعقاب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة، بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت مواقع نووية إيرانية.

وأوضح حسانين لـ”تليجراف مصر”، أن حالة القلق العالمية من تطورات المشهد بين إيران وإسرائيل، والتدخل العسكري الأمريكي المباشر، دفعت مستثمرين أجانب لشراء أدوات الدين قصيرة الأجل، ما أسهم في زيادة مؤقتة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع سعره في السوق المحلي.

وأضاف: “شهد السوق عمليات شراء قوية من جانب المستثمرين الأجانب، ولكن هذا النشاط قد لا يدوم طويلًا، نظرًا لأن تحركات الدولار الحالية تعتمد بشكل رئيسي على ما يُعرف بـ’الأموال الساخنة’، وهي تدفقات استثمارية شديدة الحساسية للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية”.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن التصعيد في البحر الأحمر، والاشتباك العسكري المتصاعد بين إيران وإسرائيل، وعودة الولايات المتحدة إلى دائرة المواجهة المباشرة، كلها عوامل من شأنها التأثير على شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB

قُدر سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB عند مستوى 50.75 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.85 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي

تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 50.75 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي

ناهز سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 50.75 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.85 جنيه.

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 50.75 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى 50.75 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي مستوى 50.90 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 51 جنيها.