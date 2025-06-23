زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب نيو بريتين في ولاية بنسلفانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، في منطقة نيو بريتين بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

مركز رصد الزلازل يؤكد حدوث الهزة الأرضية

وأفاد موقع Earthquakes المتخصص في رصد الزلازل بأن الهزة وقعت منذ قليل، فيما لم تُعرف حتى الآن أي معلومات عن الأضرار أو تأثيرات الزلزال.

ضرباتنا للمنشآت النووية الإيرانية تسببت بأضرار جسيمة تحت الأرض

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات التي استهدفت المنشآت النووية في إيران أسفرت عن “أضرار جسيمة”، مشيرًا إلى أن الضرر الأكبر وقع على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض، وفقًا لما أظهرته صور الأقمار الصناعية.

اجتماع طارئ لفريق الأمن القومي لمناقشة التطورات

أفادت شبكة “سي إن إن” بأن ترامب سيعقد اجتماعًا مع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض لمناقشة تداعيات الضربات الجوية وآفاق التصعيد المحتملة مع إيران.

واشنطن تبلغ طهران مسبقًا بحجم الهجوم

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي إن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال تنفيذ الهجوم أن الضربات ستقتصر على منشآت البرنامج النووي فقط، وذلك في إطار جهود لتقليل التصعيد.

ترامب يشرف شخصيًا على خطة وتوقيت الهجوم

كشف التقرير أن ترامب هو من وضع خطة الهجوم النووي وحدد موعده، مستهدفًا ثلاث منشآت رئيسية في “فوردو”، و”نطنز”، و”أصفهان”.

واشنطن تميل للحل الدبلوماسي رغم الضربة العسكرية

رغم تنفيذ الهجوم، أكد ويتكوف استمرار رغبة الولايات المتحدة في الحل الدبلوماسي، داعيًا إيران للعودة إلى المفاوضات لتجنب تصعيد إضافي.

تصاعد الغضب الإيراني واستعدادات دولية لإجلاء الرعايا

تسببت الضربات في تصاعد حدة الغضب والتهديدات بين إيران وواشنطن، فيما بدأت دول عدة، بينها بريطانيا، تحضيرات لإجلاء رعاياها من إسرائيل وسط مخاوف من تصعيد أمني.