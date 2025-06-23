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أوكلاهوما سيتي ثاندر يتوج بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على إنديانا بيسرز

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أوكلاهوما سيتي ثاندر يتوج بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على إنديانا بيسرز

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عدن - ياسمين عبد العظيم - تم تحديثه الإثنين 2025/6/23 07:13 ص بتوقيت أبوظبي


توج أوكلاهوما سيتي ثاندر بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) بعد فوزه على ضيفه إنديانا بيسرز.

وفاز ثاندر على بيسرز بنتيجة 103-91 في المباراة السابعة والحاسمة من سلسلة النهائي اليوم الاثنين، بعدما تعادل الفريقان 3-3 في المباريات الـ6 الأولى من سلسلة النهائي، ليحتكما للمباراة السابعة.

وهذا الفوز هو الأول لثاندرز بعد انتقاله من سياتل إلى أوكلاهوما سيتي في عام 2008.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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