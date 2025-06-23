شكرا لاهتمامكم بخبر أوكلاهوما سيتي ثاندر يتوج بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على إنديانا بيسرز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - تم تحديثه الإثنين 2025/6/23 07:13 ص بتوقيت أبوظبي
توج أوكلاهوما سيتي ثاندر بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) بعد فوزه على ضيفه إنديانا بيسرز.
وفاز ثاندر على بيسرز بنتيجة 103-91 في المباراة السابعة والحاسمة من سلسلة النهائي اليوم الاثنين، بعدما تعادل الفريقان 3-3 في المباريات الـ6 الأولى من سلسلة النهائي، ليحتكما للمباراة السابعة.
وهذا الفوز هو الأول لثاندرز بعد انتقاله من سياتل إلى أوكلاهوما سيتي في عام 2008.
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