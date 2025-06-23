شكرا لاهتمامكم بخبر أوكلاهوما سيتي ثاندر يتوج بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على إنديانا بيسرز والان مع التفاصيل



توج أوكلاهوما سيتي ثاندر بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) بعد فوزه على ضيفه إنديانا بيسرز.

وفاز ثاندر على بيسرز بنتيجة 103-91 في المباراة السابعة والحاسمة من سلسلة النهائي اليوم الاثنين، بعدما تعادل الفريقان 3-3 في المباريات الـ6 الأولى من سلسلة النهائي، ليحتكما للمباراة السابعة.

وهذا الفوز هو الأول لثاندرز بعد انتقاله من سياتل إلى أوكلاهوما سيتي في عام 2008.

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