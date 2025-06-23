شكرا لاهتمامكم بخبر رباعية مانشستر سيتي تقصي العين من مونديال الأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني في بطولة كأس العالم للأندية، بإسقاط العين الإماراتي بسداسية دون رد، صباح اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

سداسية السيتي جاءت عن طريق إلكاي جوندوجان “ثنائية”، كلاوديو إتشيفيري، إيرلينج هالاند، أوسكار بوب وريان شرقي في الدقائق 8، 27، 45+5، 73، 84 و89.

ورفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، فيما تذيل العين الترتيب من دون نقاط.

وبذلك تأهل مان سيتي رفقة يوفنتوس إلى الدور ثمن النهائي، فيما تأكد انتهاء مشوار العين عند دور المجموعات، كما هو حال الوداد المغربي.

دخل بيب جوارديولا مدرب السيتي، المباراة بتشكيلة مختلفة تماما عن التي خاض بها مواجهة الوداد المغربي الماضية، شهدت ظهور الوافد الجديد ريان آيت نوري.

وغابت الخطورة عن كلا المرميين حتى الدقيقة 8 التي شهدت كرة ارتدت من الدفاع الإماراتي، ليلتقطها جوندوجان على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، قبل أن يضعها ساقطة في المرمى، وعجز خالد عيسى عن ردها، محرزا هدف تقدم السيتيزنز.

ووصل العين بأول تهديد لمرمى ستيفان أورتيجا عبر تسديدة شاذلي من على حافة منطقة الجزاء، لكن الحارس الألماني حولها ببراعة إلى ركنية.

ونجح إتشيفيري في إضافة الهدف الثاني للفريق الإنجليزي من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة بالقرب من منطقة الجزاء، عجز عيسى عن التصدي لها.

بعدها مباشرة، كاد هالاند يسجل ثالث الأهداف بعدما ضغط على بارك خارج منطقة الجزاء، واستخلص الكرة منه قبل مراوغة خالد عيسى، لكنه سدد الكرة بجوار المرمى الخالي من حارسه.

واستمر زحف السيتي نحو مرمى العين، إذ ارتقى جفارديول لعرضية من ركنية، موجها ضربة رأسية بطريقة رائعة، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وعاد هالاند لإهدار فرصة هدف محقق بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة جزاء العين، قبل أن يسدد الكرة بيمناه بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول، ارتكب المصري رامي ربيعة مدافع العين مخالفة ضد أكانجي، ليحتسب الحكم رجلة جزاء للسيتي بعد مراجعة تقنية الفيديو، سجل منها هالاند ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 5+45.

بداية الشوط الثاني شهدت قيام المدربين ببعض التغييرات، إذ دفع فلاديمير إيفيتش بالثنائي لابا وبالاسيوس على حساب رحيمي ونادر، فيما أقحم جوارديولا فودين بدلا من إتشيفيري.

وهدأ إيقاع اللعب بشكل ملحوظ بعد العودة من الاستراحة، وسط سيطرة سلبية من جانب مانشستر سيتي، الذي لم يصل بفرص خطيرة في الدقائق الأولى.

وكسر نونيز هذا الجمود بتسلمه كرة داخل منطقة الجزاء، بطريقة رائعة، ليستدير بجسده ويطلق تسديدة قوية على الطائر، مرت بجوار مرمى العين.

ووسط غفوة الدفاع الإماراتي، انقض هالاند على عرضية أرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بلمسة واحدة، لكن براعة خالد عيسى حالت دون عبور الكرة للشباك.

وسنحت فرصة لتسجيل العين هدف التقليص عن طريق شاذلي، الذي تجاوز مدافعي السيتي، لكنه سدد الكرة بغرابة أعلى المرمى.

وأرسل سيلفا تمريرة متقنة إلى جوندوجان داخل منطقة الجزاء، لينجح اللاعب الألماني في تجاوز مدافعي العين قبل أن يضع كرة ساقطة في المرمى أثناء خروج خالد عيسى، مسجلا رابع أهداف فريقه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ6 دقائق، عزز البديل بوب تقدم فريقه بهدف خامس بعدما تسلم تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليهيئ الكرة لنفسه قبل أن يسدد أرضية زاحفة داخل الشباك.

ورفض السيتي إنهاء المباراة قبل إكمال السداسية عن طريق شرقي، الذي تلقى تمريرة من هالاند، قابلها بتسديدة قوية زاحفة من على حافة منطقة الجزاء.

ووقف خالد عيسى أمام وصول السيتي لشباكه بهدف سابع بعدما تصدى ببراعة لتسديدة فودين بالقرب من المرمى.