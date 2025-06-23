نجم المنتخب السعودي: هدفنا إسعاد جماهير الأخضر وتقديم الأفضل في ربع النهائي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- عبر تركي العمار، لاعب المنتخب السعودي، عن سعادته بتأهل الأخضر، إلى ربع نهائي الكأس الذهبية، بعد التعادل مع منتخب ترينيداد وتوباغو.

العمار أكد أن الطموح أكبر لتقديم مستويات أقوى خلال الأدوار القادمة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، جاءت كالتالي:

-“أبارك للشعب السعودي هذا التأهل، ونتمنى أن نقدم مستوى أفضل في ربع النهائي، وأن نكون عند حسن ظن الجماهير، ونرضيهم بالأداء والنتائج”.

-“المباراة كانت صعبة، وشهدت مجهودًا بدنيًا كبيرًا، لكنها كانت قوية من جميع النواحي، ونجحنا في التنافس حتى النهاية وخطف بطاقة التأهل”.

-“زملائي لم يقصروا، قدموا كل ما لديهم داخل الملعب، ولذلك حالفنا التوفيق في نهاية اللقاء”.

-“نحن قادرون على تجاوز الصعاب، وهدفنا الأول هو إسعاد الشعب السعودي”.